Wat vind jij: Ik kijk voor het eerst uit naar de coronapersconferentie

Het kabinet beslist vandaag of de - vorige week in het vooruitzicht gestelde - versoepelingen van de coronaregels komend weekeinde door kunnen gaan. Zorgminister Ernst Kuipers maakt dat vanavond bekend in een persconferentie. Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis is premier Mark Rutte daar niet bij. Hij heeft een debat in de Eerste Kamer.