Radio Westerbork genomineerd voor NL Award

De nominatie is voor de uitzending die in zijn geheel gewijd is aan journalist Philip Mechanicus, die tijdens zijn verblijf in Kamp Westerbork een dagboek bijhield.Luister hier de uitzending van Radio Westerbork terug.Het programma Radio Westerbork is een maandelijks radioprogramma dat wordt gemaakt onder de glazen overkapping van de commandantswoning op het terrein van voormalig Kamp Westerbork. In de uitzendingen wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van het kamp en wordt gesproken met ooggetuigen en nabestaanden.De NL Awards worden uitgereikt op woensdag 27 maart.