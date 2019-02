Leeuwenwelpjes Wildlands heten Zuna en Kimani

De namen van de twee pasgeboren leeuwtjes in Wildlands in Emmen zijn onthuld door de Kinderraad van Advies van het park. De twee vrouwtjes heten Zuna en Kimani.

Zuna betekent 'weelde' of 'rijkdom'. Kimani staat voor 'zij die mooi en lief is'.Kimani heeft haar naam te danken aan de Kinderraad. Zij mochten één van de leeuwtjes een naam geven. Zuna's naam komt van een Facebookpoll. Mensen mochten op het platform een naam uitkiezen.De leeuwtjes werden eind januari geboren. Ze vinden inmiddels hun weg in de kraamkamer, maar moeder en kroost zijn nog niet in het park te zien. Wel kan het gezin bekeken worden via een livestream