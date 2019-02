Bestuurder dodelijk ongeluk Asser Boys 5 maart voor rechter

Het ongeluk gebeurde 19 september afgelopen jaar op de Lonerstraat in Assen.De Smildeger was die avond na een voetbaltraining met vier teamgenoten op weg naar huis. Hij reed te hard en had ook te veel gedronken, maakte het Openbaar Ministerie eerder bekend. Op de Lonerstraat raakte de man de macht over het stuur kwijt, nadat hij de auto van een andere teamgenoot inhaalde.Zijn auto raakte eerst een lantaarnpaal en daarna een boom. De 19-jarige Roy van Solkema en Robbin Jan Tingen uit Smilde kwamen om het leven. Een teamgenoot uit Assen raakte zwaargewond. Om meer duidelijkheid te krijgen over wat er die avond precies is gebeurd, heeft de politie een maand na het ongeluk een reconstructie gemaakt op de plek van het ongeluk.De rechtbank in Assen heeft op 5 maart de hele ochtend uitgetrokken om de zaak tegen de jonge Smildeger te behandelen.