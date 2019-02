Bosch en Vaart: van bouwval tot statig landgoed

Bosch en Vaart: Drents landgoed vol geschiedenis

Het landgoed is vijftien hectare groot en omvat landschappelijke tuinen en bijzondere gebouwen. Bonthandelaar Inden uit Groningen liet het landgoed aanleggen om daar de weekenden en zomers door te brengen."Hij bouwde het woonhuis in 1881, in Chaletstijl. Maar er zijn ook andere stijlen te herkennen en dat is typerend voor die periode," vertelt Jermo Tappel van Stichting Het Drentse Landschap. "Het pand is rijkelijk versierd met prachtig houtsnijwerk, echt vakmanschap."Toen de huidige eigenaren Pieter en Greet Battjes er in 1984 gingen wonen, stonden de gebouwen er vervallen bij. "Zij maakten er hun levenswerk van om het landgoed in ere te herstellen," aldus Tappel. Het woonhuis en de bijgebouwen zijn gerestaureerd en het park is opnieuw aangelegd en toegankelijk voor publiek.Eind december vorig jaar verscheen het boek Bosch en Vaart. Schoonheid aan het water​ over het verleden, het heden en de toekomst van het landgoed. Het doel van de uitgave is om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met dit landgoed.