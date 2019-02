Vijf vragen over heideherstel op het Dwingelderveld

Vijf vragen over de heide en het rozenkransje op het Dwingelderveld

Het Dwingelderveld is een afwisselend en uitgestrekt natuurgebied met heide, bos, jeneverbessen en vennen. Door de afwisseling leven hier veel planten en dieren."We staan hier in een stuk heide waar de natuur een aantal jaar geleden hersteld is. We noemen dit wel de Holtveenslenk, aan de oostkant van het Natura 2000-gebied Dwingelderveld.""Ongeveer twintig jaar geleden is hier een stuk van de bovenlaag afgeschraapt. Zo ontstond een prachtig water tij met een mooie overgang van het water naar de hoge rand. De heide is in volle glorie terug met alle leuke soorten die daarbij horen zoals dopheide, struikheide en trekrus. Zelfs de gevlekte orchis staat overal in de hei. Je ziet hier dus hoe de herstelde heide er twintig jaar later uitziet.""We staan hier op de grens tussen droge en natte heide. Het meest opmerkelijke is het kleurverschil. De droge kant oogt donker en somber, al wordt het straks prachtig paars als de struikheide bloeit. De natte kant laat zien dat het al voorjaar is. De grijsgroene dopheide staat prachtig in bloei met al die roze bloemetjes.""Die overgang tussen nat en droog is heel karakteristiek, we noemen dat een gradiënt. Bepaalde planten vinden het heerlijk om juist in deze randzone te groeien. Aan de natte kant is de plantgroei opener waardoor er meer ruimte is voor snavelbiesjes en zonnedauw.""We hebben hier de gevlekte orchis, ook wel heideorchis genoemd omdat hij in de heide staat en een beetje afwijkt van de gewone gevlekte orchis. Je vindt hier ook alle soorten die bij het heidelandschap horen, zoals de ronde en kleine zonnedauw en de witte snavelbies. Door die prachtige gradiënt staan al die planten precies op de plek waar ze thuishoren.""Een kale bodem, precies zoals je hier ziet. Dat komt omdat het water dat hier in de winter staat in het voorjaar wegzakt. De bodem komt aan de oppervlakte en de zonnedauw maar ook de snavelbies kunnen daardoor prachtig kiemen. Overal zie je dan vlakken vol zonnedauw gebombineerd met dat schitterende groen van de snavelbies. Zodra het water terugkomt, zijn ze weer weg."