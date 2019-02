Boek over debuutseizoen FC Emmen: 'Er gebeurt een hoop'

Natuurlijk is het werk, maar ze hebben er wel ontzettend veel lol in Maarten Kolsloot, schrijver

"In zo'n eerste jaar zijn er veel veranderingen, er gebeurt een hoop. Voor een journalist is dat een vruchtbare bodem om in te wroeten en over te vertellen."Sinds de promotie van FC Emmen naar de eredivisie, eind mei vorig jaar, is Kolsloot zich gaan verdiepen in de club. Zo luisterde hij naar de wedstrijdverslagen van RTV Drenthe-verslaggevers Niels Dijkhuizen en René Posthuma. "Het enthousiasme en de bevlogenheid waarmee ze dat doen, vind ik schitterend. Toen realiseerde ik me ook: ze gaan al jarenlang vanaf de redactie in Assen voor uitwedstrijden het hele land door. Dat zijn soms enorme ritten."Kolsloot wilde met de twee commentatoren mee. "In dit geval vanuit Assen naar Venlo. Ik moest eerst van Hilversum naar Assen, toen het retourtje Assen-Venlo en vervolgens nog weer naar huis in Hilversum. Ik lag om half vijf in m'n bed... Dat geeft wel een gevoel wat het voor ze betekent."Kolsloot heeft nog wel een unieke anekdote, die het boek niet haalt. "Toen we vanuit Venlo om twee uur 's nachts terug waren in Assen, pakte Niels het boodschappenkarretje dat in de parkeergarage staat bij RTV Drenthe. Hij ging er een rondje in racen. En op de redactie zette hij vervolgens alle krukjes netjes op een rij. Ik wil er maar mee zeggen: ze hebben om twee uur 's nachts nog ontzettend veel energie en ze kunnen nog een hoop lachen. Dat is mooi. Natuurlijk is het werk, maar ze hebben er wel ontzettend veel lol in."Of Kolsloot in die paar maanden tijd nu ook supporter van FC Emmen is geworden? "Ik sta niet te juichen als FC Emmen wint, maar natuurlijk vind ik het wel leuk. Het is ook beter voor de sfeer. Maar ik probeer vooral te beschrijven wat er gebeurt. Ik kom sinds juni ongeveer iedere week in Emmen. Daardoor krijg je wel sympathie voor bepaalde mensen en voor de gevoelens die ze hebben voor de club. Het laat me niet helemaal koud, maar ik sta niet met de handen omhoog op de tribune. Als journalist zou dat ook niet goed zijn, denk ik. Je hebt een andere rol. Ik hou ervan om te observeren, het te bekijken en dat te beschrijven."Het boek van Maarten Kolsloot begint als een soort dagboek. "Over de eerste keer dat ik de club binnenkom in juni, natuurlijk ook een wereld die voor mij nieuw is. Het gaat over een team dat moet worden opgebouwd en alle uitdagingen die bij dit seizoen horen. En het is natuurlijk wel opmerkelijk, hoe je met het kleinste budget van de eredivisie volop meedoet om degradatie te ontlopen. En als je een beetje met een knipoog kijkt, doe je nog mee om plek negen of hoger."Het begin is duidelijk, de promotie naar de eredivisie. "Hopelijk eindigt het met het moment dat Emmen in de eredivisie blijft.is de titel. Die titel zou natuurlijk nog beter kloppen als handhaving volgt."In het boek gaat het onder meer over voorzitter Ronald Lubbers, directeur Wim Beekman, trainer Dick Lukkien en spelers Tim Siekman en Kjell Scherpen. "Echte Emmenaren. En natuurlijk aanvoerder Anco Jansen, met bijvoorbeeld z'n wondergoal tegen ADO Den Haag. Daarnaast is er natuurlijk aandacht voor supporters en allerlei andere mensen rondom de club. En ik denk dat Niels en René er ook wel even in voorkomen, haha."Het boek komt waarschijnlijk uit in mei. "Dat hangt nog een beetje af van de uitslagen en de vorderingen van FC Emmen."