Frank Vreugdenhil zesde op natuurijs in Zweden

Frank Vreugdenhil uit Eldersloo is als zesde gefinisht op het natuurijs van het Zweedse Luleå. In de wedstrijd over honderd kilometer ging de overwinning naar Gary Hekman.

Jorrit Bergsma werd tweede en Crispijn Ariëns eindigde op de derde plek. Vreugdenhil had een achterstand van zestien seconden op de winnaar.De andere Drentse deelnemers konden geen potten breken in Zweden. Ingmar Berga kreeg al vroeg in de wedstrijd pech. De Hoogevener moest na tien kilometer uitstappen met een kromme schaats.Ook Kevin Hoekstra uit Bovensmilde maakte de marathon niet af. Hij kwam op hoge snelheid ten val en kon zijn achterstand niet meer overbruggen. ''Op de Weissensee viel ik ook al op mijn linkerelleboog en heup, maar die zagen er net weer een beetje goed uit'', vertelt hij. ''Ik hoop dat ik er geen last van ga krijgen, dat zou extra zuur zijn.'' Hoekstra besloot na zeventig kilometer op te geven.Vreugdenhil won vorige maand nog de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk. Vorig jaar werd Vreugdenhil derde. Wel won hij toen, voor de tweede keer in z'n carrière de Grand Prix-finale over 150 kilometer op het Zweedse natuurijs.Irene Schouten won de vrouwenwedstrijd. Carla Ketellapper-Zielman werd tweede en Carien Kleibeuker eindigde als derde.