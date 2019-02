Brievenbusontwerper Friso Kramer overleden

Industrieel ontwerper Friso Kramer is overleden. De Amsterdammer is bekend van zijn schoolstoelen, lantaarnpalen en groene kunststof brievenbussen. Zijn werk is overal in Nederland en Drenthe te vinden.

Kramer is in zijn geboorteplaats Amsterdam in zijn slaap overleden. Hij is 96 jaar geworden, meldt NRC De ontwerper was de zoon van architect Piet Kramer, bekend van de Amsterdamse School. Hij studeerde aan het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs in Amsterdam voor interieurarchitect.Friso Kramer was niet alleen ontwerper van de brievenbus en de schoolstoel, hij ontwierp ook de Facet-tafel en de banken voor Schiphol en de NS. Zijn ontwerpen leverden hem verschillende prijzen op, zoals Het Gouden Teken, de Piet Zwart Prijs en de Andreaspenning. In 1994 werd hij officier in de Orde van Oranje-Nassau.