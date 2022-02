Oer en ijzer in Drenthe, hoe zit dat?

Voor zover bekend wordt er nu in Nederland geen ijzeroer meer gewonnen voor de productie van ijzer. Waarom er oergrond werd afgegraven tussen Zwolle en Meppel, wat de vragensteller heeft geconstateerd, is dan ook niet duidelijk. Wel wordt oer nog gebruikt in heel andere toepassingen.

De zuivelfabriek in Eexterveen hoefde als enige in Drenthe geen boterkleurstof te gebruiken omdat het melkvee vrijwel uitsluitend op ijzerrijke gronden weidde. In de omgeving van Meppel bracht men zo'n vijftig jaar geleden bij dreigend onweer de kinderen rustig naar bed want 'de buie komp de Reest niet oaver, want doar 'zit oer in de grond'. En bij Garminge sloeg bij onweer altijd de bliksem in een bepaalde ijzerrijke weide; dat hield op na de aanleg van een hoogspanningsleiding. Toen deze leiding in 1981 werd verwijderd, was het daarna weer schering en (bliksem)inslag.