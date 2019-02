Onbewaakte overwegen opheffen is lastig en duurt lang

De een wil hem niet kwijt en voor de ander is hij een doorn in het oog: de onbewaakte overweg. Als het aan ProRail ligt verdwijnen ze allemaal. Het kabinet zit inmiddels op hetzelfde spoor: over vijf jaar moeten er geen onbewaakte spoorovergangen meer in Nederland.

Ondanks dat er 60 miljoen beschikbaar is om overwegen veiliger te maken is dat hoogstwaarschijnlijk onvoldoende om oplossingen te bedenken voor alle onbewaakte overwegen. Want alleen simpel opheffen gaat meestal niet. Wegen verleggen naar de eerstvolgende bewaakte overweg is duur, en tunnels aanleggen of de overweg beveiligen kost nog veel meer.In Drenthe zijn er nog elf onbewaakte overwegen, waarvan vijf prioriteit hebben bij ProRail.In Holsloot, aan de spoorlijn Emmen - Zwolle, kan de familie Kupers niet wachten. Ze zien de overweg liever vandaag dan morgen verdwijnen.Ook Lies Middendorf in Dalen wil haar onbewaakte overweg wel kwijt. Maar zij zal nog wel even moeten wachten.Deze overweg bij Hoogeveen staat wel op de prioriteitenlijst van ProRail: midden in het land van eigenaar Margreet Moret en haar pachter, veehouder Arjan Middelveld. Zij willen de overweg voor geen goud kwijt.In Wijster is er de gevaarlijke overweg van de familie Huisjes in Wijster. Al twaalf jaar is er strijd tussen Huisjes en ProRail over een oplossing.Lees en bekijk hier wat ProRail met de overweg van Huisjes wil doen