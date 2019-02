Drummer uit Coevorden in finale The voice of Holland: Het is een rollercoaster

"Het is echt een turbulente rollercoaster om aan The voice mee te doen", zegt Assen enthousiast. "Maar op een heel positieve manier. Het is een toffe club mensen daar en iedereen gunt elkaar het beste. En de productie en de hele organisatie..het is zo groot, maar toch zo gericht op detail. Waanzinnig om dit eens van binnenuit mee te maken."Het is de eerste keer dat bij The voice of Holland bands mee kunnen doen. "Coaches Anouk en Ali B zeiden daarom ook dat we geschiedenis hebben geschreven door meteen naar de finale door te stomen. Ik geloof dat ze dit concept, met bands, wereldwijd willen gebruiken, omdat het zo succesvol blijkt te zijn."Alle kandidaten bij The voice of Holland hebben een coach die hen tijdens het tv-programma helpt. Bij Navarone is Anouk de begeleider. Tot tevredenheid van Assen. "Ik weet dat ze bekendstaat als iemand die heel recht door zee is en dat klopt ook wel. Maar als het op haar 'muzikale kroost' aan komt is ze als een gans die zich over haar jongen ontfermt. Bovendien staat ze voor kwaliteit", zegt Assen.Alsof de afgelopen tijd nog niet bijzonder genoeg was voor de rockers, kregen ze ook nog eens te horen dat ze mogen optreden in het voorprogramma van Anouk. In de Ziggodome. "Dat was een heel bijzonder moment en dat zagen we ook niet aankomen. Van haar manager hoorden we later dat dit niet één of ander mediaspelletje was, maar dat zij dit echt zelf wil."Als Assen morgen niet eerste wordt met zijn band is er geen man over boord. "Dan gaan we verder met wat we altijd doen: op heel veel festivals spelen. Onze najaarstour wordt aangekondigd en we hebben plannen in het buitenland. Dus we gaan gewoon doen waar we goed in zijn."