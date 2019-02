Vertier anno 1880: laat een schaap los tussen de roofdieren

Ook Assen krijgt bezoek van deze attractie, de advertentie staat op 7 juni 1880 in de Provinciale Drentsche en Asser Courant. Het publiek wordt naar de toenmalige Asser dierentuin in het Asserbos gelokt met vele spectaculaire vooruitzichten.Zo valt te lezen dat er "Leeuwen, Tijgers, Luipaarden, gevlekte en gestreepte Hyena's, Russische en Siberische Wolven, zwarte en bruine Beren, een Miereneter, Wasberen, Civetkatten, Kangoeroes, Lama’s, Slangen en Apen" hun opwachting zullen maken voor het hooggeëerd publiek".De dierentemmer was kennelijk een beroemde, want zijn naam werd met enkel hoofdletters geschreven. In deel één van de show brengt hij de dierlijke "vijanden te zamen in één Kooi" en houdt met hen "een Feestmaal".In het tweede deel van de voorstelling staat de dompteuse Miss Mamedy centraal: "Oefeningen met 2 groote Berber Leeuwen. Optreden van de beroemde jonge Dame Miss MAMEDY, genaamd de Leeuwenbruid. Ik maak het geachte publiek opmerkzaam, dat men de Leeuwenjacht reeds dikwijls van Dierentemmers gezien heeft, maar nog nooit van eene jonge Dame."Een geëmancipeerde dame dus, die Miss Mamedy, maar bepaald niet de enige vrouwelijke dierendresseur in ons land. In de kranten worden rond het jaar 1880 ook een Miss Cora, Miss Esmeralda, Senora Leonda en ene Madame Soulet genoemd.De derde attractie heet "Eene gelukkige familie" en is volgens de uitbaters "nog nooit gehoord, nog minder gezien, zoo min in een Dierentuin, als in een Menagerie. Eene gelukkige Familie, bestaande uit 2 Aziatische Leeuwen, 1 gestreepte Hyena van de 'Kaap de Goede Hoop', een gevlekte Hyena van Senegal, 1 Amerikaansche Beer en 1 Duitsche Ulmer Dog".Deze dieren leven, volgens de advertentie, vreedzaam met elkaar samen in één hok. De dierentemmer Gottfried Kriechel zal zich ertussen wagen en "de moeilijkste toeren zonder moeite" met de dieren uitvoeren. Hoe de Duitse dog tussen de wilde dieren verzeild is geraakt, vermeldt de historie niet.Het vierde deel van de voorstelling is: "Om 4, 6 en 8 uur de voeding der dieren", waarbij het de vraag is of de beesten die zich bij de "eerste Afdeeling" al aan het schaap tegoed hadden gedaan, nog wel trek in een hapje hebben.Voor een eersterangs plaats moet 50 cent neer worden geteld, voor de 2e rang de helft, en voor alle andere rangen 15 cent. Kinderen betalen een dubbeltje. Dompteur Kriechel verzekert het publiek tenslotte dat "de hokken der dieren bijzonder goed verzekerd zijn en niet het minste gevaar bij het dresseren oplevert."Kriechel valt in ieder geval in de zeventien jaar daarna niet ten prooi aan zijn gedresseerde dieren; tot in 1897 reist hij rond hij met zijn roofdierenshow. Miss Mamedy is dan al jaren buiten beeld. De Duitse dog is ook van het toneel verdwenen. Wel zijn er in de show dan ook "jaguars, panters, barribals en lammergieren" te zien.Onderaan de advertentie staat te lezen dat Kriechel ook slachtpaarden opkoopt, die zullen wel geen podiumplaats hebben gekregen. De Leeuwarder Courant schrijft in 1895 vol ontzag: "Terwijl men in 'Artis' slechts tal van wilde beesten kan zien, wordt hier een nieuw bewijs geleverd van 's menschen groote macht op de meest wilde en verscheurende dieren. Waarlijk een bezoek van deze menagerie is ruimschoots aan te bevelen."