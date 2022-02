De verwachte versoepelingen: 'Een logische stap'

De anderhalvemeterregel, de mondkapjesplicht en het coronatoegangsbewijs gaan van tafel, dit zijn de verwachte aankondigingen voor vanavond. Ook de quarantainetijd zal worden verkort van zeven naar vijf dagen. Vanavond zullen de versoepelingen om 19.00 uur bekend worden gemaakt. Bij velen zal de druk eraf gaan, met name bij de horecaondernemers.

Ook UMCG-viroloog Bart Niesters ziet de versoepelingen als een 'logische stap'. "Het virus is op dit moment heel besmettelijk en gaat zoveel rond dat je er niet meer tegenaan kan vechten. Iets wat zal blijven is de grote ziekteverzuimen in alle sectoren. Dat zal dan ook de grootste uitdaging zijn voor de aankomende tijd."

Veel mensen zitten daardoor in quarantaine. "Het quarantainebeleid is nog steeds ontzettend belangrijk", volgens Niesters.

Een onzekere tijd

Of de versoepelingen veel problemen gaan opleveren wordt nog afwachten. "Het zal alleen een probleem worden als het ziekteverzuim zo hoog blijft. Als er nog veel corona of andere -patiënten bij komen zal de druk in de zorg blijven toenemen." Voor mensen met een groter risico wordt het misschien een onzekere tijd. "Mensen die een groot risico lopen blijven nog in hun eigen bubbel, die kunnen we ook lastig beschermen", legt Niesters uit.

Niesters vindt het verdwijnen van de coronapas een goede zaak: "Het nut is heel beperkt, je kunt besmet zijn en toch een groen vinkje hebben. Het belangrijkste is het thuis blijven als je klachten hebt. We gaan met de versoepelingen geen afscheid nemen van het coronavirus, het wordt uiteindelijk een normale verkoudheidsvirus. We verwachten dat het af zal zwakken, maar dat we er ook zeker nog even last van hebben."

Dat de horeca komende vrijdag langer open zou mogen zal volgens Niesters niet voor veel extra besmettingen zorgen. "Als je de cafés openhoudt tot 22.00 uur of tot 1.00 uur zal niet veel uitmaken, als cafés eerder dichtgaan gaan mensen wel ergens anders naartoe."

'Dit is precies waar we op zitten te wachten dit moment'

Maarten van Oosten is eigenaar van café de Kansel in Meppel en vindt het 'fantastisch' dat ze straks tot 1.00 uur open mogen blijven. "Dat de anderhalvemeterregel straks niet meer geldt maakt het grootste verschil voor ons. We hoeven geen politieagent meer te spelen, mensen hoeven niet meer een vaste zitplek te hebben. Daarom kunnen we veel relaxter te werk gaan", vertelt Van Oosten.

Ook al mocht de horeca alweer open tot 22.00 uur, is Van Oosten opgelucht. "Uiteindelijk willen we natuurlijk weer terug naar onze oorspronkelijke openingstijden, maar wat mij betreft is het open mogen tot 1.00 uur al fantastisch. Financieel hebben we het behoorlijk zwaar gehad, we hebben echt wel pech gehad, maar daarin zijn we niet de enige. Het is goed voor alle horeca en ook voor de winkels dat we vanaf vrijdag kunnen draaien zoals het hoort", aldus Van Oosten.