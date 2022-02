Apotheekhoudende huisarts met uitsterven bedreigd

Vledderveen (360 inwoners) ligt in de noordwesthoek van de gemeente Westerveld in Drenthe, tegen de grens met Friesland. Twee derde van de bewoners is ouder dan 45 jaar. Vledderveen heeft geen voorzieningen en geen openbaar vervoer. De huisartsen voor de bewoners van Vledderveen zijn gevestigd in Vledder, Frederiksoord of Noordwolde respectievelijk op ongeveer 3,6, 5,5 en 5 km afstand van Vledderveen. Alle huisartsen, behalve in Noordwolde, zijn apotheekhoudend.

Het systeem van apotheekhoudend werkt goed. Een apotheekhoudende arts heeft grote kennis van medicijnen en meestal kunnen patiënten hun medicijnen direct na een bezoek aan de arts meenemen. Herhaalrecepten worden via de mail of telefonisch aangekondigd en kunnen op de vermelde datum worden afgehaald. Vaak wordt dit voor ouderen gedaan door familie, buren of vrijwilligers. De dichtstbijzijnde apotheek is in Noordwolde (5 km) of Steenwijk (11 km) Wanneer de apotheekhoudende arts zou verdwijnen, zullen patiënten, maar ook familie, buren of vrijwilligers naar Noordwolde of Steenwijk moeten voor het ophalen van medicijnen. Wanneer de medicijnen thuisgebracht worden, is het maar afwachten wanneer en op welk tijdstip. Koeriersdiensten komen niet iedere dag in Vledderveen.