Sem Schilt stoomt promidrenten klaar voor boksgala voor het goede doel

De stichting benaderde vechtsporter Sem Schilt met het idee voor het Business Boxing Gala. "Ik heb Eva gezien, ze kwam hier in de sportschool. En dat maakt natuurlijk indruk op je. Dus natuurlijk wil ik hier graag iets voor doen", vertelt Schilt na de training.

De bekende Drenten worden allesbehalve zacht aangepakt. Ook vandaag begint na een kwartier training bij sommigen al de eerste verzuring. "We oefenen zoveel mogelijk met sparren, veel tegen elkaar. En ook het technische aspect nemen we mee. Vanaf maart gaan we echt naar de wedstrijd toeleven", legt Schilt uit.

Uiteindelijk worden de boksers in de dop onderverdeeld in de groep van Sem Schilt of in die van vechtsporter Paulo Boer in Assen. Zo worden ze specifiek voorbereid op hun gevecht tegen elkaar.

Knolpower

Een van de deelnemers is Irma Knol, die bekend is als influencer op YouTube, Instagram en als de moeder van vlogger Enzo Knol. "Dit is zo tof om te doen", straalt ze na afloop van de training. "Ik sport zelf veel, maar boksen heb ik nooit gedaan. Het is leuk en zwaar. Maar elke keer als ik er doorheen zit denk ik aan waar ik het voor doe en dan denk ik: doorgaan."

Het strakke regime van vier keer trainen in de week mag dan wel zwaar zijn, alle ondernemers doen het met hart en ziel om de stichting te steunen. "Ik merk dat ik nu ook heel hebberig word, ik wil veel geld ophalen. Kom maar op met dat geld", grapt Knol.

Ook influencer Bas Baas doet mee aan de uitdaging. "Dat hele idee van in de spotlight staan en vechten leek mij eerst niet echt iets voor mij. Maar toen zei mijn zus: 'De ouders van zieke kinderen hebben daar ook niet voor gekozen. En de kinderen die de ziekte krijgen kiezen daar ook niet voor.' Daar kon ik geen argument tegenin brengen."

"Ik hoop echt dat we heel veel geld inzamelen. Dat is de grootste reden waarom we het doen. En zelf hoop ik natuurlijk dat ik niet bont en blauw uit de ring kom", lacht Baas. "Maar ik ben sowieso trots op mezelf en op ons."

Eva

Met Eva zelf gaat het ondertussen heel goed. Volgens haar moeder is ze hartstikke trots dat iedereen dit voor haar doet. "Ze spreekt ook af en toe motivatiefilmpjes in voor de deelnemers", vertelt Zwiers.

"We zijn nu in gesprek met een aantal ziekenhuizen waar onderzoek naar de ziekte loopt. Wij zoeken het mooiste onderzoek uit waar wij het geld aan gaan doneren", vertelt de voorzitter van de stichting over waar het geld voor het boksgala belandt.