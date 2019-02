'Zwerfkeien vinden het saai hier en willen terug naar huis'

We zijn er allemaal enorm trots op in Drenthe: de hunebedden met hun grote stapels zwerfkeien. Maar kunstenaar Bart Eysink Smeets vindt dat eigenlijk best vreemd.

"De hunebedden zijn wel Drents erfgoed, maar de keien zelf komen geologisch gezien niet uit Drenthe natuurlijk. Dat weet iedereen ook wel. Ik vind het wel een leuk idee om te denken dat de stenen wel terug willen naar Scandinavië. Dat ze het hier maar saai vinden", zegt Eysink Smeets.En zo begon zijn kunstproject om één zwerfkei terug naar huis te brengen. "Tijdens een rondleiding bij het Hunebedcentrum in Borger konden ze me heel precies vertellen waar de zwerfkeien vandaan kwamen. Toen zag ik de reis voor me met zo'n steen. Die steen heeft die reis al een keer gemaakt natuurlijk."Eysink Smeets heeft vervolgens Drentse gemeenten opgebeld met de vraag of hij een zwerfkei zou mogen meenemen voor zijn project. "Ik mag er eentje meenemen die bij de N34 ligt bij Borger."Inmiddels is de kunstenaar ook een crowdfunding actie begonnen om de reis werkelijkheid te laten worden. "Als alles lukt gaat de steen terug naar een eilandengroep tussen Zweden en Finland. De stenen en rotsen zijn daar een beetje oranje, en de steen in Borger ook. Dus het is straks heel mooi om te zien hoe dat weer samenkomt. Helemaal als je bedenkt dat de steen misschien wel heimwee heeft." Eysink Smeets heeft 5.000 euro nodig voor de reis met de zwerfkei.