Treant zet laser in voor behandeling prostaat, wachtlijst mogelijk korter

Treant zet sinds kort een laser in voor prostaatbehandelingen. Op de locatie Bethesda in Hoogeveen kunnen patiënten op de polikliniek met de laser geholpen worden. Patiënten hoeven hierdoor minder tijd door te brengen in het ziekenhuis en de wachtlijst wordt mogelijk korter.

De laser wordt ingezet door de afdeling urologie bij de behandeling van goedaardige prostaatvergrotingen. Treant is, naast het Amsterdam UMC, het tweede ziekenhuis in Nederland dat gebruikmaakt van deze methode.

Zorg ontlast

Volgens het ziekenhuis is het voordeel van het gebruik van de laser dat patiënten niet meer onder narcose hoeven of een ruggenprik hoeven ondergaan. "Behandeling kan straks op de polikliniek met een lokale verdoving", zegt uroloog Rutger Dost van Treant. "Zo ontlast je de klinische zorg. Dat is, zeker in deze tijd, een groot voordeel."

De zogeheten Elesta EchoLaser vernietigt door middel van laserlicht cellen. Zo kunnen tumoren in verschillende organen worden behandeld. Dost: "Op die manier krijg je een kleinere prostaat. Vergeleken met de oude maar zeker niet slechte techniek, waarbij wij zelf de prostaat leeg schrapen, levert het goede resultaten op."

Aftasten

Treant laat weten dat door de nieuwe methode meer behandelingen kunnen plaatsvinden omdat het minder tijd in beslag neemt. Dit helpt bij het wegwerken van wachtlijsten. Volgens Dost staan mannen die een behandeling nodig hebben nu een jaar op de wachtlijst bij Treant. "In andere ziekenhuizen is dat niet anders", zegt hij.