Hanzehogeschool wil innoveren in Assen

In het innovatiecentrum moet de samenwerking tussen bedrijven, hbo en mbo vorm worden gegeven. Behalve in Groningen zit de Hanzeschool ook in Assen, Leeuwarden en Amsterdam. Het centrum komt aan de Industrieweg 1 in Assen.Gedeputeerde Henk Jumelet: “Door in te zetten op innovatiewerkplaatsen wordt een broedplaats voor innovatie gecreëerd. Dankzij de focus in Assen op techniek wordt techniekonderwijs aantrekkelijker gemaakt. Dit kan bijdragen aan een oplossing voor het tekort aan personeel in deze sector. Dat is een goede ontwikkeling voor de toekomst van de studenten, de school, de ondernemers en uiteindelijk de Drentse economie.”Ook wethouder Roald Leemrijse is blij dat de Hanze haar verblijf in Assen verlengt. “Wij hechten aan het behoud van hbo-onderwijs en aan een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Daarnaast zetten we ons in voor een goede samenwerking tussen hbo- en mbo-onderwijs enerzijds en het bedrijfsleven anderzijds.”