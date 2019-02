Het Drents-Friese Wold moet meer wilde natuur krijgen

Al langere tijd liggen de ideeën op de plank. Het Drents-Friese Wold moet meer een bos worden en de bezoekers moeten meer een het gevoel krijgen dat ze echt in een wild bos lopen, vindt Herman Slot van Staatsbosbeheer."Wat er in de kern gaat veranderen is dat een deel van het Drents-Friese Wold, ongeveer een kwart, wilde natuur wordt", vertelt Henk van Hooft, voorzitter van de Stuurgroep Drents-Friese Wold. "Daar moet de natuur, zowel de plantengroei als de dieren, haar natuurlijke gang kunnen gaan, zonder dat de mens daar een duidelijke invloed op heeft. Maar als je daar gewoon wilt wandelen en je hebt een paar stevige schoenen aan, dan is dat geen probleem."Brede paden krijgen meer de ruimte om dicht te groeien. "Als er een boom omvalt, dan laten we die gewoon liggen", zegt Herman Slot van Staatsbosbeheer Drents-Friese Wold. "Die omgevallen boom is goed voor de natuur. Het wordt minder productiegericht, wat minder bedacht en de natuur krijgt hier meer voorgang. Zou het niet mooi zijn als er een gebied is waar je kunt wandelen en genieten van de natuur zonder menselijke invloeden. Dus waar je geen bordjes en geschilderde paaltjes ziet."We hebben heel veel productiebossen, die allemaal op dezelfde manier zijn ontworpen. En we hebben heel weinig gebieden in Nederland die recht doen aan de factor natuur. Het Drents-Friese Wold is eigenlijk een van de grootste gebieden in Noord-Nederland waar de schaal, de ruimte, de rust en de stilte tot zijn recht komen. Als je ergens ruimte aan de natuur wil geven, dan kan het hier."De bedrijven rond het Drents-Friese Wold krijgen ook te maken met veranderingen.Campingeigenaren, ruiterverenigingen en mountainbikeverenigingen zijn allemaal uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst om hun mening te geven. Zo gaat ondernemer Jeanine van der Zijden uit Doldersum ook naar de bijeenkomst. Al een tijd geleden werd zij ingelicht over de nieuwe ideeën over het Drents-Friese Wold en nu is zij een van de vele ondernemers die meedenkt over de inrichting.Van der Zijden is een paardenliefhebber en hoopt dat het gebied wel toegankelijk blijft voor ruiters en menners. "Ik ben bang dat er door bepaalde gebieden geen routes meer lopen en dat je op sommige plekjes niet meer kan komen. Er zijn wel hele mooie andere plekjes, maar soms wil je een klein rondje rijden. Soms een groot rondje, dus het is wel fijn als je daarin wat variatie hebt." Verder wil Van der Zijden ook nog meer duidelijkheid over wat andere punten. "Ik ben sowieso heel nieuwsgierig naar de wandel en de fietspaden. En wat ik ook hoop is dat er niet één brede strook komt waar alle ruiters, menners, fietsers en wandelaars op moeten".Voor stuurgroepvoorzitter Van Hooft is het doel om zowel informatie over te brengen als op te halen. Dinsdag zal blijken of de plannen zoals die er nu zijn goedgekeurd worden of nog aangepast moeten worden.