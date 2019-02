Kjell Scherpen wil zondag keepen

Voor deze gebeurtenissen bestaan, gelukkig, geen handboeken. Iedereen, hoe lastig ook, moet zijn of haar weg vinden om het verdriet een plek te geven en te leren leven met het grote gat dat is geslagen. Dick Lukkien, trainer FC Emmen

De jonge doelman verloor dinsdag zijn pas 20-jarige broer aan de gevolgen van een hartstilstand die hem enkele weken in coma hield.Dick Lukkien wilde en kon vandaag nog niet teveel op de zaken vooruitlopen, maar liet weten dat zijn jonge keeper op een 'goede' manier met alles omgaat."Allereerst wil ik mijn medeleven betuigen namens iedereen binnen FC Emmen aan de familie. Ik wens ze alle kracht toe om deze tragedie een plek te geven. Ik besef dat dat per dag heel verschillend zal zijn. Daarom hebben we ook met Kjell afgesproken, en daar was hij het mee eens, dat we het van dag tot dag bekijken. Vandaag was hij monter en nuchter. Natuurlijk zie ik het verdriet, maar dat lijkt me ook logisch."De oefenmeester vervolgt: "Voetbal is voor hem nu natuurlijk een uitlaatklep. Hij wil keepen ja, maar daar kan en wil ik nog niet op vooruitlopen. Voor deze gebeurtenissen bestaan, gelukkig, geen handboeken. Iedereen, hoe lastig ook, moet zijn of haar weg vinden om het verdriet een plek te geven en te leren leven met het grote gat dat is geslagen."