Straks ook vaste energiesteun voor Noordenvelders met laag inkomen?

De gemeente Noordenveld zoekt een manier om inwoners met een laag inkomen structureel te helpen bij het betalen van hun energierekening. Een eenmalige bijdrage van 200 euro die er aan zit te komen, is volgens het college niet genoeg.

Het kabinet heeft eenmalig 200 euro toegezegd aan bijstandsgerechtigden voor het betalen van hun energierekening. Ook mensen met een laag inkomen hebben hier vermoedelijk recht op.

Geduld

Dat laatste moet nog blijken, zegt wethouder Alex Wekema. "Er wordt gezegd dat mensen met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm, recht hebben op dit geld. Dat weten we nu nog niet precies, maar zal zeer binnenkort duidelijk worden. De verwachting is dat we daar eind februari uitsluitsel van krijgen."

Op het gemeentehuis komen al veel vragen binnen over deze steun. Wekema vraagt inwoners vooral geduld te hebben. "Voor vragen kan men altijd bij ons terecht, alleen nu weten we nog niet precies hoe en wat." De eenmalige bijdrage moet in maart al wel worden uitgekeerd.

Structureel helpen

Wethouder Kirsten Ipema wil dat inwoners met een laag inkomen straks blijvend worden geholpen. "Die 200 euro per persoon is goed, maar het probleem blijft. Vanuit Den Haag komt er nu 150 miljoen euro naar de gemeenten toe om energiearmoede te bestrijden."