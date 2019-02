Brandsma en Blom naar hoofdklasser Staphorst

Blom en Brandsma in hun periode bij MSC

VOETBAL -

Sinds 2009 zijn ze als trainersduo onafscheidelijk en zwaaiden ze jarenlang de scepter bij MSC en daarna bij d'Olde Veste'54 in Steenwijk en DESZ in Zwartsluis. Komend seizoen gaat het duo haar elfde seizoen in, bij zaterdaghoofdklasser vv Staphorst.