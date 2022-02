Coronapersconferentie vanavond live te volgen bij RTV Drenthe

Mogelijk gaat Kuipers ook in op de periode vanaf vrijdag 25 januari, want het kabinet zou van plan zijn om dan bijna alle coronaregels overboord te gooien. Alleen een aantal basisadviezen, zoals geen handen schudden, hygiëne, ventileren en testen bij klachten, blijven gehandhaafd. Mondkapjes en de afstandsregel vervallen. Ook gaat het coronatoegangsbewijs de ijskast in, en wordt alleen nog van stal gehaald in situaties waarin het 'echt een toegevoegde waarde' heeft.