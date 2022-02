Vijf jaar cel geëist tegen Zwolse rapper voor gewelddadige beroving escortklant in Havelte

Een 36-jarige rapper uit Zwolle hoorde vanochtend in de rechtbank in Assen vijf jaar gevangenisstraf eisen voor het overvallen van een escortklant uit Havelte. Dat gebeurde volgens het Openbaar Ministerie in april vorig jaar. Bij de arrestatie van de Zwollenaar vond de politie meerdere vuurwapens in zijn huis.

De man uit Havelte werd op 18 april vorig jaar zwaargewond gevonden in het luxe vakantiehuis waar hij woonde. Hij had een gebroken rib, een klaplong, een gebroken ruggenwervel, een gekneusde nier en blauwe plekken.

De Havelter had naar eigen zeggen een escortdame een dag eerder uit Zwolle gehaald, nadat ze hem had gebeld dat ze op straat stond en in nood zat. De man had eerder al van haar diensten gebruik gemaakt. Ze was toen ook bij hem thuis geweest. Op 17 april nam haar opnieuw mee naar huis.

Mannen aan de deur

De vrouw vertelde toen volgens hem allerlei vage verhalen over problemen. De volgende dag stond er opeens een man aan de deur die wilde praten over de betaling van de escort. Tegelijkertijd kwam een tweede man door een andere deur zijn huis binnen, dat was de Zwolse rapper.

De mannen en de escortdame wilden geld hebben en de sfeer werd grimmiger. De Zwollenaar vertelde vanochtend in de rechtszaal dat de klant zelf had aangegeven 10.000 euro te willen betalen om de 20-jarige vrouw uit te kopen. De suggestie van één van de rechters dat hij haar pooier was, ontkrachtte de Zwollenaar. Wel beheerde hij naar eigen zeggen het geld van de vrouw en beschermde hij haar, omdat hij dat aan haar ouders had beloofd.

Uiteindelijk zag de klant volgens de rapper af van het betalen van de 10.000 euro en ontstond er gedoe over het betalen van de kosten van de nacht met de vrouw. De klant haalde 1.000 euro uit een kluis, maar dat vonden de mannen en de vrouw niet genoeg. Na een tijdje kwamen er volgens de klant nóg twee mannen binnen en begon het geweld. De man uit Havelte zou zijn geschopt, geslagen en zijn keel werd dichtgeknepen.

Geld en spullen gestolen

Eén van de mannen ging uiteindelijk op hem zitten en eiste de code van de kluis. Toen de man die gaf, haalden de anderen er geld uit. Volgens het slachtoffer is er zo'n 7.000 à 9.000 euro weg. Verder namen de overvallers onder meer een drone, een gevulde portemonnee, een laptop, een telefoon en een zakmes.

De Zwollenaar deelde ook klappen uit, vertelde het slachtoffer. Zelf zegt de rapper dat hij al naar buiten was gegaan toen het geweld plaatsvond. De officier van justitie gaat er, op basis van andere verklaringen, vanuit dat de vijf er allemaal bij waren en weg zijn gegaan toen ze geld en spullen uit het huis hadden gestolen. Thuis bij de rapper werd de buit verdeeld, heeft de escortdame aan de politie verteld. Ook dat ontkent de Zwollenaar.

De vier mannen en de vrouw werden vorig jaar juni opgepakt en zitten vast. In het huis van de rapper heeft de politie enkele gestolen spullen en ook vuurwapens gevonden. Eén ervan, een semiautomatisch wapen met munitie, was van hem, zei hij. Hij had het naar eigen zeggen gekocht omdat zijn zoon een conflict had. Van de andere wapens zei hij niks te weten. Die lagen in kamers waar regelmatig mensen logeerden.

Vooropgezet plan

De officier gaat er vanuit dat de beroving van de escortklant uit Havelte een vooropgezet plan was van de vijf. "Ze waren al die tijd gewoon uit op het geld en hoopten hiermee weg te komen, want escortklanten zijn kwetsbaar, die gaan niet snel naar de politie", aldus de aanklager. De misleiding van het slachtoffer maakt de zaak volgens hem 'extra kwalijk'.

De man noemde de strafeis 'wreed'. "Als dit de rechtsstaat is. Ik heb zes kinderen om voor te zorgen en ik heb die man met geen vinger aangeraakt", zei hij voor hij werd teruggebracht naar zijn cel.

Tegelijk met de Zwollenaar zou vandaag een 36-jarige man uit Scherpenzeel terechtstaan, maar hij heeft corona en moest daarom in de cel blijven. Zijn zaak wordt eind februari alsnog behandeld. De escortdame staat donderdag terecht, tegelijk met de twee andere mannen: een 26-jarige zonder vast adres en een 45-jarige Zwollenaar.