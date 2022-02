Bedreiger Hugo de Jonge verdwijnt twee jaar achter de tralies

Een tijdje later deelde hij in een filmpje op Facebook het privéadres van de minister en weer later postte hij een bericht waarin hij schreef dat hij naar De Jonge onderweg was. In december werd de man opgepakt. Hij zei tegen de politie dat hij het niet eens was met het coronabeleid en vond dat de minister angst zaaide.

De man, die zwakbegaafd is en psychische problemen heeft, zat op dat moment in een instelling van het Leger des Heils in Emmen. Sinds december zit hij vast. Hij is al veel vaker veroordeeld, onder meer voor bedreigingen. Meerdere keren is de man in instellingen geplaatst en is geprobeerd hem te behandelen, maar dat ging altijd mis vanwege zijn gedrag. Hij werd bijvoorbeeld agressief en werd dan weggestuurd.