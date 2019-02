Voetbalplaatjes en kinderfeestje in Rood Wit TV

Rood Wit TV staat deze week in het teken van de jeugd. Het is voorjaarsvakantie en dus was er voor de jeugd veel te beleven op het stadion. Zo was er deze week een kidspersconferentie, een ruilmidddag voor voetbalplaatjes en een verjaardagsfeestje.

de nieuwe FC Emmen Rood Wit TV

Het hoofdveld en de kleedkamers zijn heilig bij een profclub. Ook bij FC Emmen. Er zijn dan twee manieren om toch op die plekken te komen. De ene is wat omslachtig, want dan moet je heel veel trainen en ook nog eens gescout worden. De andere manier is een stuk gemakkelijker. Je kan namelijk je verjaardagsfeestje vieren op de Oude Meerdijk. Als jarige Job mag je met je vriendjes en vriendinnetjes op het hoofdveld voetballen en krijg je complete rondleiding door het stadion. In Rood Wit TV een impressie.Heb jij de afgelopen weken ook voetbalplaatjes gespaard? En heb je je boek inmiddels vol of kom je nog een aantal plaatjes tekort? Zonde, want met je dubbele plaatjes kon je gisteren naar het stadion van FC Emmen om te ruilen. Rood Wit TV was er wel.Ook in deze uitzending praten we met Dick Lukkien in de vaste rubriek 'koffieDick kijken'. De oefenmeester van FC Emmen blikt terug op de afgelopen wedstrijd tegen Exelsior en keek hij ook vooruit op het duel tegen Vitesse van zondag. In dat duel wil Kjell Scherpen 'gewoon' keepen. Lukkien gaat daar uitgebreid op in.