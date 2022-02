Tot vijf jaar celstraf voor slaan en neersteken man in huis in Meppel

Twee mannen uit Hengelo en Enschede zijn veroordeeld tot vijf en vier jaar cel voor het in elkaar slaan en neersteken van een man uit Meppel. De Twenten kwamen op de avond van 20 augustus bij de man aan de deur. Toen hij opendeed, vielen ze hem meteen aan.

De aanleiding voor hen om naar Meppel te gaan, was de ex van de Hengeloër (34). Zij zou een relatie hebben met de Meppeler en volgens de Hengeloër behandelde de Drent haar slecht. Toen hij die avond hoorde dat zijn ex weer in Meppel was, besloot hij samen met een kennis uit Enschede naar het huis van de Meppeler te rijden. De twee hadden toen al een flinke slok op.

Aanval met klauwhamer

Volgens de rechtbank staat vast dat ze doelbewust een mes en een hamer hebben meegenomen, ook al heeft de 23-jarige man uit Enschede dat ontkend. Toen de Meppeler de deur opende, werd hij meteen door de Enschedeër met een klauwhamer op zijn hoofd geslagen, waardoor hij viel. Hij kreeg meerdere klappen en toen hij overeind probeerde te komen, dook de man uit Hengelo op hem.

Die man stak hem meerdere keren met een mes, terwijl zijn kameraad het slachtoffer schopte. De Meppeler liep onder meer een snijwond van veertien centimeter in zijn gezicht en een scheur van vijf centimeter in het oor op. Ook had hij gekneusde ribben. Hij kon uiteindelijk zijn belagers van zich af schoppen en het huis uit vluchten. Als hem dat niet was gelukt, was de kans volgens de rechtbank groot geweest dat hij het geweld niet had overleefd.

De twee Twenten gingen na het geweld er met de jonge vrouw vandoor en konden later die avond verderop bij een tankstation in Meppel worden aangehouden. De mannen zitten nog steeds vast. Beiden hebben zich ook schuldig gemaakt aan een mishandeling in hun eigen woonplaatsen, stelt de rechtbank.

Poging tot doodslag

De Enschedeër ontkende tijdens de rechtszaak twee weken geleden dat hij met de hamer had geslagen. Het slachtoffer en de vrouw, die alles zag gebeuren, hebben dit wel verklaard. Omdat zijn DNA bovendien is gevonden op de hamer die de politie in het huis vond, is volgens de rechtbank het bewijs geleverd dat hij de man met de hamer was. De rechtbank ziet de aanval op de Meppeler als een poging tot doodslag.

De straf voor de man uit Enschede is één jaar lager dan de eis, omdat hij vanwege psychische problemen verminderd toerekeningsvatbaar is verklaard. Van zijn celstraf van vier jaar is één jaar voorwaardelijk opgelegd. In de proeftijd die daarbij hoort, moet hij zich van de rechtbank laten behandelen en gaan wonen in een instelling voor beschermd wonen. Ook mag hij geen contact zoeken met het slachtoffer en de man uit Hengelo.