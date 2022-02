De Kansel in Meppel: van café naar seksshop en nu weer een café

Daarnaast is het ook financieel fijn dat hij langer open kan. "Afgelopen twee jaar was het lastig. We zijn nu natuurlijk wel open, maar draaien maar 40 procent. Het zou heel fijn zijn als we nu naar de 90 procent kunnen."

Sluitingstijd

Over personeelstekort maakt Van Oosten zich nog geen zorgen. "We hebben voldoende mensen. Het is even afwachten of er niet veel mensen in quarantaine moeten. Als dat allemaal tegelijk gebeurt, hebben we wel een probleem. Maar dat geldt voor iedereen."

Mogelijk mag de horeca vanaf volgende week vrijdag zelfs nog langer open. Voorheen sloot De Kansel pas om 03.00 uur 's nachts, maar Van Oosten weet nog niet of hij dat gaat doen. Dat hangt ook af van wat andere horecazaken in Meppel doen. Afgelopen zomer was De Kansel gedwongen tot 00.00 uur open en dat beviel wel. "Wij merkten dat onze gasten eerder kwamen, dus de doorloop was een stuk beter. Ik moet eerlijk zeggen dat er een stuk minder agressie was. Het was nooit zo heel erg, maar je merkte dat het wat relaxter was."

Klaar voor vrijdag

De komende dagen worden de laatste voorbereidingen getroffen voor vrijdag. Er wordt een luchtfilterinstallatie geplaatst en de bar wordt afgestoft. Of Van Oosten zelf achter de bar staat? "Ik hoop dat het nodig is, want dat betekent dat het hartstikke druk is."