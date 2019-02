Waterschap Vechtstromen heeft meeste vrouwelijke kandidaten

Ruim 3500 Nederlanders zijn verkiesbaar voor de komende waterschapsverkiezingen. Nog geen kwart daarvan is vrouw, blijkt uit de analyse. Bij Vechtstromen, actief in Zuidoost-Drenthe, is ruim 33 procent van de kandidaten vrouw. Waterschap Hunze en Aa's staat op een zesde plek met ruim 26 procent aan vrouwelijke kandidaten.Volgens Ron van Megen, voorzitter van de Algemene Waterschapspartij, is er weinig ondersteuning voor leden van een waterschap, terwijl het wel een drukke positie is, die ook vaak gecombineerd wordt met een andere baan. Daardoor haken sommige vrouwen af, stelt hij.Als er gekeken wordt naar de partijen die meedoen aan de waterschapsverkiezingen, dan telt Water Natuurlijk, momenteel de grootste partij in de waterschappen, nog het grootste aandeel vrouwen: een kleine veertig procent.Weet u nog niet op wie te stemmen op 20 maart? Dan kan deze tool u helpen: