Gasselters staken verzet tegen vakantiepark na gesprekken met projectleider

De groep inwoners van Gasselte die zich verzette tegen de bouw van Hotel & Resort De Hondsrug stopt met de rechtszaken tegen projectontwikkelaar MI Vastgoed uit Assen.

Tijdens onderlinge gesprekken heeft de projectontwikkelaar veel bezwaren die de inwoners hadden weggenomen. Daardoor staat er nu niets meer in de weg van de bouw van het vakantiepark.

Te druk

De Visiegroep Gasselterveld, bestaande uit een groep inwoners van het dorp, stapte in augustus vorig jaar naar de rechter om de bouw van het resort te blokkeren.

De inwoners vreesden dat het door de komst van het vakantiepark te druk zou worden in de bossen rondom recreatieplas 't Gasselterveld en op wegen rondom Gasselte.

Daarnaast vonden ze dat de projectontwikkelaar niet genoeg aandacht besteedde aan de aanwezigheid van beschermde diersoorten in de omgeving.

'Er is goed geluisterd'

De gesprekken hebben beide partijen dichter bij elkaar gebracht, laten zowel de inwoners als MI Vastgoed weten. Op advies van de Raad van State zijn de partijen met elkaar om tafel gegaan en woordvoerder Elien Nijland zegt namens de inwoners blij te zijn met de uitkomst.

"We hebben het gevoel dat er goed naar ons is geluisterd en we hebben een goede middenweg gevonden. De projectleider heeft ons toegezegd dat er vel meer aandacht komt voor de natuur."

Beschermde dieren

In 2025 gaat MI Vastgoed een ecologisch onderzoek laten uitvoeren naar de beschermde plant- en diersoorten op het terrein van het resort. Als daaruit blijkt dat er soorten verstoord zijn, belooft de projectontwikkelaar in te grijpen.

Ook plant de ontwikkelaar meer struiken en bomen op het terrein, worden de waterpoelen waarin een beschermde salamander woont groter gemaakt en worden de plannen voor een vleermuizenbunker nog eens onder de loep genomen.

Vakantiewoningen blijven

Wat niet verandert is het geplande aantal vakantiewoningen en hotelkamers. Op het resort komen zeventig huisjes en een hotel met zeventig kamers, waardoor er in totaal plaats is voor zeshonderd bedden.

Met minder bedden zou het project volgens de ontwikkelaar niet meer rendabel zijn en zou er daardoor geen vakantiepark komen. Dat was ook een streep door de rekening geweest voor de gemeente Aa en Hunze, voor wie het verloederde terrein langs de N34 al jaren een doorn in het oog is.

Tweespalt

De komst van het vakantiepark zaaide verdeeldheid in Gasselte. Een deel van de inwoners gaf aan dat het dorp en de wegen eromheen zo veel toeristen niet aan zou kunnen.

Tijdens zomers met hoge temperaturen was het op verschillende dagen onbeheersbaar rondom de zwemplassen 't Gasselterveld en 't Nije Hemelriek.

Anderen zien juist kansen, want een groot resort zorgt ook voor werkgelegenheid. Toeristen zullen daarnaast hun geld gaan uitgeven in winkels en restaurants in de buurt, is de gedachte.

Kritiek op gemeente

De gemeente heeft volgens visiegroep wel steken laten vallen. Ze verwijt het Aa en Hunze dat er geen inspraakavond is georganiseerd voor inwoners van Gasselte en zij dus niet van tevoren hun mening over de plannen hebben kunnen geven.