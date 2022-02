College legt conceptplan Peize-Zuid vast: inwoners aan zet

Het college van B en W in Noordenveld heeft een conceptplan voor woningbouw in Peize-Zuid klaar. Omwonenden en overige belangstellenden worden morgen- en donderdagavond bijgepraat over de plannen.

De gemeente Noordenveld wil maximaal 150 woningen bouwen aan de zuidkant van Peize. Het gaat om het gebied tussen de Oostingslaan en de Achteromweg in het dorp. De plannen kwamen op kritiek te staan van omwonenden, die vinden dat natuur ten koste gaat van deze bouwplannen. Ook op het punt van waterbeheer en verkeersveiligheid leven vragen bij tegenstanders.

Intensief contact

Wethouder Henk Kosters zegt dat er het afgelopen jaar intensief contact is geweest met inwoners uit de directe omgeving. "Aan de hand van dat contact zijn diverse aanpassingen aan het plan gemaakt", zegt Kosters.

Aan de hand van dit contact is volgens Kosters onder meer de aankleding van de Achteromweg aangepast. Ook is er gekeken naar de wijkuitgangen, geluidswerend asfalt en aanpassingen aan de Oostingslaan. "En op verzoek van de gemeenteraad hebben we woningen gepland voor sociale huur en starters."

'Niet iedereen tevreden'

Morgen en donderdag worden de plannen in Café Ensing in Peize nader uitgelegd aan betrokkenen. "Of iedereen tevreden zal zijn? Nee, dat denk ik niet", geeft Kosters toe. "Dat lukt tegenwoordig bijna nooit bij zulke problemen."