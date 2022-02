Drent (61) gearresteerd in Roemenië voor lucratieve Tinderzwendel

Een 61-jarige Drent is in Roemenië aangehouden voor oplichting van een Bulgaarse vrouw via dating-app Tinder. Roemeense media melden dat de man zijn slachtoffer heeft verleid en er vervolgens vandoor is gegaan met ruim 57 duizend euro.

De Drent ontmoette de vrouw in februari 2020 via Tinder, toen hij in de Bulgaarse hoofdstad Sofia woonde. Zij werd verliefd op hem en na een paar maanden zijn ze in haar appartement in de stad Plovdiv samen gaan wonen.

Emigreren naar Afrika

Na een poosje vertelde de man dat zijn ex-vrouw financiële hulp nodig had voor een medische behandeling voor hun zoon. Zijn Bulgaarse vriendin betaalde hem vervolgens 1600 euro. Niet veel later vroeg de man haar ten huwelijk en sprak de wens uit om samen in Afrika te gaan wonen. De Bulgaarse vrouw bood daarop aan haar appartement te verkopen en van dat geld te emigreren.

Een groot deel van de opbrengst van het appartement werd gestort op de rekening van de Nederlander. Dat was volgens hem nodig voor een huis in Afrika. Daarnaast overtuigde hij zijn vriendin ervan ruim 18 duizend euro te investeren in de handel van een Belgische vriend. Hij zou daarvan een zeecontainer met babyluiers kopen om die vervolgens in Afrika te verkopen.

Verdwenen geld

Voordat ze konden vertrekken, zei de man nog wat zaken te moeten regelen op zijn werk en bij de Nederlandse ambassade in Sofia. Daar verdween de man in juni 2020 van de hotelkamer die het stel had geboekt. De vrouw kwam er achter dat ze haar telefoon, identiteitsbewijs en bankpas kwijt was. Met haar bankpas is vervolgens nog meer geld van haar rekening opgenomen. Bij terugkomst in Plovdiv waren alle spullen van de Drent uit haar woning verdwenen. Uiteindelijk deed ze aangifte bij de politie van oplichting.

Sinds maart vorig jaar lag er een Europees aanhoudingsbevel tegen de man. Hij werd op 30 december 2021 gearresteerd in de plaats Floresti, in het noordwesten van Roemenië. De rechtbank van de stad Cluj-Napoca bepaalde deze week dat hij uitgeleverd wordt aan Bulgarije.