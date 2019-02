Twee gewonden door woningbrand in Hoogeveen

Bij een brand in een woning aan de Emmastraat in Hoogeveen zijn twee personen gewond geraakt door het inademen van rook.

Een van hen was in de woning toen de brand uitbrak. De andere persoon raakte gewond toen hij de bewoner hielp het huis uit te komen. Een van de gewonden is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De ander kon ter plaatse behandeld worden.De brand ontstond door een pannetje op het vuur dat vergeten was.