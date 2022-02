Genomineerden voor Drentse Talentprijs Cultuur bekend

Filmmaker Okki Poortvliet uit Odoorn, theatermaker David Westera uit Coevorden en beeldend kunstenaar Tienke Zijlstra uit Meppel zijn genomineerd voor de Drentse Talentprijs Cultuur. Dat heeft de Stichting Kunst & Cultuur (K&C) bekendgemaakt.

De culturele prijs is in 2010 in het leven geroepen om meer aandacht te geven aan jong talent in Drenthe. Belangrijkste criterium is dat de kandidaten in het voorgaande jaar een bijzondere prestatie hebben geleverd. De winnaar van de Drentse Talentprijs Cultuur ontvangt 2500 euro om in te zetten voor onder meer hun verdere ontwikkeling. De andere twee genomineerden ontvangen elk 500 euro.

Genomineerden

Okki Poortvliet studeerde vorig jaar met haar project IJswee cum laude af aan Academie Minerva in Groningen. De film gaat over de ijsvereniging in haar geboortedorp Odoorn. De gevolgen van klimaatverandering en de lokale impact daarvan worden door haar zichtbaar gemaakt. Daarnaast staat de sociale kracht van het dorp centraal.

Theatermaker en schrijver David Westera volgde in Drenthe de vooropleiding theater. Eind 2020 studeerde hij af aan de Toneelschool Maastricht met het stuk Peer Gynt. Vorig jaar was deze solovoorstelling in verschillende theaters te zien. Westra schreef daarnaast ook verteltheatervoorstellingen voor Garage TDI. In de voorstellingen De prinses van Zweeloo en de Slag bij Ane heeft hij de Drentse geschiedenis een prominente rol gegeven.

"Beeldend kunstenares Tienke Zijlstra uit Meppel levert met haar grote tekeningen grote kwaliteit", zegt de jury die haar nomineerde. Zijlstra is weliswaar al in 2012 afgestudeerd als docent beeldende kunst en vormgeving, maar laat sinds vorig jaar pas echt van haar horen als kunstenaar. "Zijlstra maakt bijzonder werk waar je langer naar wilt kijken. Haar eigenheid en de openheid van het werk in combinatie met de materiaalhantering is heel knap. Haar werk heeft enorme potentie om landelijk door te breken", is de jury van mening.