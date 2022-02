Natuurmonumenten: 'Onze zorgen over Kloosterveen zijn nu bevestigd'

Geen procedure huizenbouw

Volgens Natuurmonumenten zijn de bijzondere vogels aangewezen om ze te beschermen. "Maar door woonwijken, komen ze toch meer onder druk te staan", aldus Prak. Natuurmonumenten dwong samen met de Natuur- en Milieufederatie Drenthe en de Vogelbescherming het uitgebreide natuuronderzoek af bij de provincie en de gemeente. Dat onderzoek kwam er in plaats van een procedure tegen de woningbouw.

"Toen ze in Assen met plannen voor Kloosterakker kwamen, zagen we een nieuwe bedreiging voor de vogels, die we niet wilden. Uiteindelijk is met Assen en de provincie afgesproken dat de 500 huizen er konden komen, en dat we geen juridische procedures zouden starten, maar dan moest er wel nader onderzoek komen naar onze zorg. En dat ligt er nu."

'Provincie aan zet'

Volgens Natuurmonumenten is door de komst van Kloosterveen al heel veel rustgebied voor de beschermde vogels verdwenen of ongeschikt geworden. Nu dat door Kloosterakker versterkt is, moet de provincie een oplossing zoeken, zegt woordvoerder Prak. "De provincie is nu aan zet."

Volgens Prak ligt de oplossing in het zoeken naar akkers, waar boeren in het kader van agrarisch natuurbeheer oogstresten achterlaten. "Dan gaat het om resten aardappelen, graan, suikerbieten of mais. Dat eten ze. Die ganzen en zwanen zijn hier in de winter en moeten voedsel vinden op een rustige plek, zonder gestoord te worden door verkeer of mensen. Maar aan kale akkers hebben ze niks."

Boeren belonen

Natuurmonumenten wil de provincie wel helpen bij het vinden van nieuwe geschikte foerageerplekken. "De provincie heeft er allerlei middelen voor, we zullen het samen moeten doen, ook met de boeren in de omgeving. Zij zullen beloond moeten worden voor natuurvriendelijk boeren. Want zij moeten de ganzen toelaten op het land."

Die akkers moeten trouwens hooguit op enkele kilometers van het Fochteloërveen liggen, zo zegt Prak. "Ganzen vliegen liever niet verder. Ze gaan in 's winters heel zuinig met hun energie om, al zal dat in een zachte winter als deze meevallen. Maar in een echte winter is het voor die beesten een hele uitdaging om voedsel te vinden."