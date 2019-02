TEVV klaar voor terugkeer op sportveld, De Treffer ’16 wil een dorpsdebat

Nee, de clubs in het dorp zijn de afgelopen weken bepaald niet dichter bij elkaar gekomen.Bij de werkgroep die het meer dan tachtig jaar oude TEVV nieuw leven wil inblazen groeit het optimisme. Deze club kreeg van de gemeente te horen dat ze op het sportpark mogen voetballen als ze in juni aan de eisen van de KNVB voldoen. Bij De Treffer ’16 vinden ze deze toezegging van de gemeente onbegrijpelijk.In de kantine van het dorpshuis, het vroegere clubgebouw van TEVV, zitten zes optimistische mannen te vergaderen. "Zoals het nu is ligt het sociale leven in het dorp stil. Persoonlijke vetes worden over de rug van voetballers uitgevochten. Dat moet anders", zegt Hendrik Bolk.Volgens Mans van der Laan is TEVV hard op weg om terug te komen. "We hebben nu tachtig leden, er komt een interim-bestuur en in juni een ledenvergadering waarin een nieuw bestuur wordt gekozen. De aanvraag richting de KNVB is verstuurd en wij verwachten binnenkort groen licht."Even verderop in het dorp zit een delegatie van De Treffer ’16 bijeen. Een bestuurslid kan zijn onbegrip niet verbergen. "De vorige wethouder Alberts heeft ons klip en klaar toegezegd dat er één club op het sportveld zou spelen: De Treffer ’16." Bianca Haan vult aan: "En nu mag misschien ook de andere club er op, terwijl er niet eens formeel gemeentelijk beleid is als het gaat om toewijzing."Volgens het bestuur van De Treffer ’16 heeft het toenmalige bestuur van TEVV het clubhuis (nu dorpshuis) op een onrechtmatige manier verkocht. "Het gebeurde buiten de leden om. En bovendien voor een te laag bedrag, dat blijkt uit de WOZ-waarde. Het paste de gemeente wel, want die hoefde daardoor minder subsidie uit te keren aan het bestuur van het dorpshuis dat het pand aankocht", beweert Haan.Het bestuur van De Treffer ’16 schetst een beeld van TEVV als een club die door toedoen van een aantal bestuursleden steeds verder in financiële problemen kwam en daardoor uiteindelijk het clubgebouw wel moest verkopen. Ook zouden goede spelers zijn gehaald door ze zwart tot duizenden euro’s per jaar uit te keren.Bij TEVV kennen ze de aantijgingen ook, maar die worden weerlegd. Volgens Hendrik Bolk zijn er hooguit kilometers en onkosten vergoed. "Maar ik weet natuurlijk niet wat sponsors misschien hebben gedaan. Maar daar kan het bestuur niets aan doen." Bolk zegt te kunnen bewijzen dat de verkoop van het clubhuis wel volgens de regels is verlopen.Het bestuur van De Treffer ’16 wil op korte termijn een dorpsdebat organiseren. "De belangrijke partijen krijgen een uitnodiging om te debatteren, maar het is een avond waar iedereen uit het dorp welkom is", benadrukt Bianca Haan. Daar moet maar eens duidelijk uitgesproken worden wat de pijnpunten zijn.Haan: "Via diverse kanalen hebben wij gevraagd om bewijsstukken dat de overdracht rechtmatig is gegaan, maar die zijn ons nooit getoond. De avond zou een uitgelezen moment zijn voor TEVV om de rechtmatigheid aan te tonen. We hopen dat dingen dan ook echt uitgepraat kunnen worden, zodat we dan eindelijk kunnen gaan bouwen aan de toekomst van het dorp."