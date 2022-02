Verzet tegen gedeeltelijke verdubbeling N34: 'Onnodig en zonde'

Wanneer het over de veiligheid gaat haalt Boucher een voorbeeld naar voren van een andere provinciale weg. "De N33 is ook verdubbeld en daar gebeuren alleen maar meer ongelukken. De politie zegt dat mensen het beschouwen als een snelweg en dan 130 kilometer per uur gaan rijden. Dat is veel gevaarlijker."

Ondanks dat de brief aan gemeenten is gericht, hoopt de werkgroep N34 op deze manier druk uit te oefenen op de provincie. "Wij hopen op deze manier dat er meer aandacht komt voor onze standpunten. Er is 29 miljoen euro gereserveerd en dat is zonde van het geld." Ook hoopt de werkgroep duidelijkheid te krijgen van de partijen. "De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Het is belangrijk dat kiezers straks weten hoe partijen denken over deze kwestie. Dat helpt met het maken van een keuze wanneer ze straks in het kieshokje staan."