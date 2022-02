Extra geld voor bescherming van weidevogels, ook subsidie voor mkb

Volgens het provinciebestuur is het hard nodig om boerenlandvogels te beschermen. "In heel Nederland en ook in Drenthe zijn steeds minder vogels in het open boerenland, waaronder de grutto en patrijs." De werkzaamheden van Landschapsbeheer Drenthe richten zich dan ook op gebieden waar deze soorten broeden. Daarnaast is er oog voor de tureluur, kievit en de wulp. Gedeputeerde Henk Jumelet: "Afgelopen jaar zijn de eerste resultaten bereikt met concrete maatregelen in het veld, maar we zijn er nog niet. En daarom is het belangrijk dat we met z'n allen doorgaan met deze aanpak."