Burgemeester Marco Out speelt dokter in videoclip Asser band

Burgemeester Marco Out blijkt naast sportief talent ook aanleg te hebben voor acteren. Out speelt een dokter in de nieuwe videoclip van de alternatieve metalband Blackbriar in Assen.

De videoclip bij het nummer 'Arms of the ocean' is sinds gisteravond te zien op YouTube. De clip speelt zich af in het verleden. Out is de dokter die op huisbezoek komt en de dood vaststelt van een van de hoofdpersonen in de clip.De videoclip is volgens de Asser Courant opgenomen bij Landhuis Oosterhouw in het Groninger Leens.Het is de derde clip die de Asser band in eigen beheer heeft gemaakt. De laatste was een groot succes.