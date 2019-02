Tulpenautomaat Smilde moet definitief weg [update]

Geen kroketje, maar een bosje tulpen uit de muur

Vaste klant vindt verbod tulpenautomaat 'belachelijk' en start petitie

Tulpentumult in Smilde: 'De gemeente komt maar naar ons toe'

De automaat van Jan en Yvonne Vos aan de Hoofdweg in Smilde staat er sinds eind januari. De gemeente wil hem weg hebben, omdat het echtpaar Vos een vergunning had moeten aanvragen. Maar volgens Jan Vos is dat nog nooit duidelijk gemaakt. "Gisterochtend kwamen twee ambtenaren langs. Zij zeiden alleen: 'hij moet weg'. Op welke termijn dat moet gebeuren? Geen idee."Omdat er aan de Hoofdweg wel meer kraampjes staan, begrijpen de eigenaren de beslissing van de gemeente niet. "Wat is het doel?" vraagt Vos zich hardop af.Vos moet nu van de gemeente de automatiek op een plek neerzetten waar je 'm niet ziet. "Maar dat ga ik niet doen. Dan heb ik er niks aan. Het ding staat juist aan de straat om mijn producten te laten zien. We doen dit al tien jaar, in kleinere vorm. Nu we er serieus werk van maken, mag het niet meer."De familie Vos plaatste de automaat omdat veel mensen bloemen meenamen zonder te betalen. De bloemen stonden buiten en klanten konden op basis van vertrouwen geld in de brievenbus doen.Vos zegt een rechtsbijstandverzekering te hebben. "Ik ga zeker informatie inwinnen. Als het moet, laten we het voor de rechter komen. En ik heb nog geen brief ontvangen van de gemeente. Er staat dus nog niets zwart op wit."De tulpenautomaat blijft in ieder geval staan tot halverwege april, het einde van het tulpenseizoen.Volgens de gemeente Midden-Drenthe hadden Jan en Yvonne Vos geen vergunning aangevraagd. En die is volgens een woordvoerder wel nodig. "Een vergunningsaanvraag is nodig om in dit geval de automatiek te kunnen toetsen aan aspecten rondom verkeersveiligheid en het bestemmingsplan dat door onze gemeenteraad is vastgesteld."De familie krijgt binnenkort een brief van de gemeente, met daarin alle uitleg. Midden-Drenthe wil daarom niet uitgebreid reageren, voordat de brief is verstuurd. "Dat de familie deze brief nog niet eerder heeft ontvangen, is een bewuste keuze geweest."De gemeente wilde in gesprek met de familie. De burgemeester is toen langs geweest. Er werd volgens de gemeente afgesproken om de kwestie twee weken te laten rusten. Ook werd afgesproken dat beide partijen weer in gesprek zouden gaan, voordat er andere stappen genomen zouden worden. "Op donderdag 21 februari zijn we wederom ter plekke geweest om te praten over een alternatieve locatie voor de automatiek. Daar stonden de betrokkenen niet voor open. Dat betreuren we oprecht", aldus de gemeente.