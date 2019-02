Op pad in de Drentse natuur: het Zuid Hijkerzand

Wasbeerhond gezien op het Hijkerveld

Dit natuurgebied ligt ten westen van het dorp Hijken, ingesloten tussen het Oranjekanaal en de N381. Behalve natuur ligt hier ook een overblijfsel uit de Tweede Wereldoorlog: een tankgracht. De diepe gracht was bedoeld om tanks tegen te houden. Vandaag de dag bouwen dassen hun burcht in de grachtwand.Aan de andere kant van het Oranjekanaal ligt het Hijkerveld. Ook dit is een heideveld, met ruim achthonderd hectare een van de grootste velden in Drenthe. Het Zuid Hijkerzand is ongeveer honderdvijftig hectare groot.Een kudde Schoonebeker heideschapen begraast de heide. Dit schapenras is een oud en zeldzaam ras dat hier erg geschikt voor is. In de zomer bestaat de kudde uit ongeveer zevenhonderd dieren. Je kunt de kudde met eigen ogen bekijken wanneer deze 's ochtends richting de heide vertrekt en 's avonds weer terugkeert naar de schaapskooi.In het vogelreservaat Diependal aan de rand van het Hijkerveld leven bijzondere moeras- en watervogels. Zij zijn te observeren vanuit de vogelkijkhut en sinds vorig jaar vanuit een fotohut . Voorheen werd Diependal gebruikt als vloeiveldencomplex door de aardappelfabriek Oranje.Heb je zin gekregen om zelf een kijkje te nemen in de natuurgebieden rondom Hijken? In het Zuid Hijkerzand zijn geen wandelroutes, maar in het Hijkerveld kun je wel terecht. Deze wandelroute van vier of zeven kilometer geeft een mooie indruk van de verschillende aspecten van het Hijkerveld: bos, heide, grafheuvels en akkers uit de ijzertijd.