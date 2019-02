Ook Eeserveen wil met mezen de eikenprocessierups aanpakken

Aan de Brammershoopstraat komen vijftig kastjes te hangen.Een jaar geleden werden in Borger 53 nestkasten opgehangen, als test. Uiteindelijk bleek dat 49 van die kasten bezet waren in het broedseizoen.Plaatselijk Belang Eeserveen heeft gekeken naar deze eerste resultaten van het mezenkastenproject in Borger en gaat de methode nu ook toepassen in het eigen dorp. De nestkasten worden de komende tijd opgehangen. Dat doet Plaatselijk Belang samen met buurtbewoners.Wethouder Freek Buijtelaar van de gemeente Borger-Odoorn: "We zien dat buurtbewoners ook geïnteresseerd zijn in deze milieuvriendelijke beheersing van de eikenprocessierups. Daarom willen we de medewerking aan dit project stimuleren door ook andere buurtverenigingen de gelegenheid te bieden om mee te doen."De gemeente stelt de nestkasten beschikbaar. Ze worden gemaakt door medewerkers van Cosis.Naast de vijftig nestkasten in Eeserveen hangt Borger-Odoorn nog eens 150 mezenkasten en 25 vleermuiskasten op in de rest van de gemeente.