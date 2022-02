'Nieuwe fase' breekt aan: kabinet wil af van bijna alle coronaregels

Het kabinet wil vanaf volgende week vrijdag af van bijna alle coronamaatregelen. Dat kondigde minister Kuipers van Volksgezondheid aan tijdens de coronapersconferentie vanavond.

De meeste maatregelen vervallen per 25 februari, volgende week vrijdag dus. Alleen een aantal basisadviezen, zoals geen handen schudden, hygiëne, ventileren en testen bij klachten, blijven. Mondkapjes hoeven bijna niet meer gedragen te worden, behalve in het openbaar vervoer, en er hoeft geen anderhalve meter afstand meer gehouden te worden. Ook gelden in de horeca en de cultuursector dan de normale sluitingstijden.

Het coronatoegangsbewijs is voorlopig niet meer nodig vanaf volgende week vrijdag. Alleen bij bijeenkomsten binnen, zonder vaste zitplaats en met meer dan 500 mensen geldt dan een 1G-beleid. Dat betekent dat toegang verleend kan worden bij het tonen van een negatieve testuitslag. Het maakt daarbij niet uit of iemand gevaccineerd is of niet.

Daarnaast gaan een aantal versoepelingen per direct in. Het advies om zo veel mogelijk thuis te werken vervalt deels: het advies is om nog de helft van de werktijd te doen vanuit huis. Er is ook geen maximaal aantal mensen dat thuis ontvangen mag worden.

Aanstaande vrijdag nog tussenstap

Voorafgaand aan 25 februari is er nog een 'tussenstap', die aanstaande vrijdag wordt gezet. De horeca en locaties die binnen de cultuursector vallen, zoals theaters, musea en bioscopen mogen dan openblijven tot 01.00 uur 's nachts. Nu moeten zij de deuren nog om 22.00 uur sluiten. Clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie mogen vanaf komend weekeinde ook weer in een vol stadion voetballen. De coronapas blijft nog in gebruik tot vrijdag 25 februari.

De mondkapjesplicht blijft ook na 25 februari nog wel gelden in het openbaar vervoer en op luchthavens. Op 15 maart is er een nieuw 'weegmoment' van het kabinet, waar besloten wordt hoe het weer verder moet met het coronabeleid.

Ook gaan de isolatieregels op de schop. De duur daarvan wordt verkort van minimaal zeven dagen naar vijf dagen (indien 24 uur klachtenvrij).

'Spannende tijd'

Kuipers zei wel rekening te houden met kwetsbaren. Er breekt volgens hem een "spannende tijd aan" voor mensen in risicogroepen. "Zij moeten extra voorzichtig blijven, en anderen moeten rekening met hen houden", aldus de bewindsman. "De kans dat je besmet raakt is groot, dus ook de kans dat je het virus overdraagt op iemand met een kwetsbare gezondheid."