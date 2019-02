Windmolenbouwers gaan ruis bij LOFAR-antennes testen

De test tussen Nieuw-Buinen en 1e Exloërmond duurt twee dagen. Een speciaal apparaat wordt met de hoogwerker de lucht in gebracht om daar evenveel straling uit te zenden als wordt verwacht van de windmolens. In april gebeurt dat nog een keer.Dat is van belang voor de LOFAR-telescoop in het gebied. Met de telescoop wordt onderzoek naar de ruimte gedaan en de antennes zijn erg gevoelig voor ruis. Daarom hebben de windmolenbouwers afgesproken met eigenaar ASTRON dat de turbines worden aangepast en dat de storende straling wordt teruggebracht.Windturbinefabrikant Nordex gaat daarvoor aan de slag met een bestaande windmolen. Die wordt later in het gebied opgebouwd. In de zomer wordt dan met die turbine bekeken of de aanpassingen inderdaad voldoende zijn om verstoring van het wetenschappelijk onderzoek te voorkomen.Het verkeer en mensen in de omgeving zullen geen hinder hebben van de testmeting maandag en dinsdag.