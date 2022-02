Oproep om oog te houden voor kwetsbaren: 'Zij moeten extra voorzichtig blijven'

Mondkapjes mogen de prullenbak in, de afstandsregel verdwijnt en volle zalen, stadions en cafés zijn straks weer toegestaan. Veel mensen zullen verlangen naar deze versoepelingen die het kabinet vanavond aankondigde. Maar voor kwetsbaren in de samenleving breekt wellicht een spannende tijd aan. Het aantal besmettingen bevindt zich al op een constant hoog niveau, en dan vervallen ook nog eens bijna alle regels.

Minister Kuipers van Volksgezondheid adviseerde kwetsbaren om op te letten. "Zij moeten extra voorzichtig blijven, en anderen moeten rekening met hen houden", aldus de bewindsman. "De kans dat je besmet raakt is groot, dus ook de kans dat je het virus overdraagt op iemand met een kwetsbare gezondheid."

Ook Interzorg, dat zorg biedt voor zo'n 1300 kwetsbaren, probeert rekening te houden met deze groep. Morgen gaan de betrokkenen van de zorgorganisatie in overleg over 'hoe het verder moet' binnen de locaties. "We houden ons al aan de landelijke maatregelen, en daarnaast zijn er dingen die we zwaarder aanzetten omdat we met kwetsbaren te maken hebben. We gooien daarom niet alles bij ons open en zeggen: 'kom maar binnen'", aldus een woordvoerder.

Het zit er daarom in dat afstand houden en een mondkapje dragen gebruikelijk blijft bij Interzorg, ondanks dat deze regels door de overheid worden opgeheven. "Onze cliënten staan centraal. We moeten voorzichtig blijven, rekening met elkaar houden en nagaan wat voor consequenties bepaalde maatregelen hebben."

Waakzaamheid voor omikron

Dignis, met meerdere verpleeghuizen en verzorgingstehuizen in Drenthe, gaat ook vergaderen over de komende periode. Maar het is onwaarschijnlijk dat veel maatregelen in de locaties worden losgelaten. "We hebben te maken met kwetsbare ouderen, we kunnen die situatie niet gelijkschakelen met de rest van de samenleving. We zijn daarom ook strenger", meldt woordvoerder Siets Nobel. Zij merkte bij Dignis de afgelopen tijd de gevolgen van de omikronvariant, die razendsnel om zich heen kan grijpen. "Afdelingen moeten in quarantaine en worden afgesloten van de rest. Maar het aantal bewoners dat ziek werd, viel mee. Het is niet te vergelijken met vorig jaar, bijvoorbeeld."

Bij Interzorg probeerden medewerkers de afgelopen maanden te voorkomen dat het virus toe kon slaan. "Op dit moment ligt de bezoekersregel op maximaal vier gasten. Worden er bijvoorbeeld vier mensen ontvangen in een te kleine ruimte, dan worden zij verplaatst naar een plek waar meer ruimte is, zodat er afstand kan worden gehouden." Maar of dat straks ook zo streng blijft, ligt nog op tafel. "We gaan ervan uit dat de overheid de juiste keuzes maakt, maar wij wegen dit nog intern af."