Carnaval barst eind februari los in Barger-Oosterveld: ‘Laatste strohalm afgewacht’

Geduld blijkt een schone zaak voor wat betreft Barger-Oosterveld. Met de aangekondigde coronaversoepelingen ziet het Zuidoost-Drentse dorp alsnog kans om carnaval groots te vieren. Flintfest barst in het laatste weekend van februari in volle glorie los vlakbij het stadion van FC Emmen.

In de afgelopen maanden keken de vijf carnavalsdorpen Barger-Compascuum, Emmer-Compascuum, Weiteveen, Zwartemeer en Barger-Oosterveld halsreikend uit naar goed nieuws tijdens de persconferenties van de regering. Kan carnaval doorgaan of niet? Naarmate februari naderde leken de kansen steeds kleiner te worden.

Als eerste ging er een streep door de optochten en later volgden ook de carnavalsweekends. Als alternatief werd er in sommige gevallen gekozen voor een kroegfeest. In Barger-Oosterveld werd vastgehouden aan de hoop op meer.

Opluchting

"De plaatselijke horecaondernemers, bij wie in dit geval de organisatie ligt, stonden al die tijd startklaar in het geval van versoepelingen", vertelt Mark Siekman van De Zeskante Steen. Bij een streep door het coronaslot kon er snel worden geschakeld. "Vorige week hebben zij uitvoerig overleg gehad met de gemeente. We hielden allemaal rekening met het mogelijk goed nieuws."

Sinds vanavond is de kogel door de kerk en dat leidde tot algehele blijdschap. "Wij hebben die laatste strohalm echt afgewacht", lacht Siekman. "Maar het is een opluchting voor carnavalminnend Emmen. Voor iedereen, eigenlijk. Er mag eindelijk weer wat."

3500 mensen

Op een terrein bij het stadion van FC Emmen verrijst in de komende weken een grote tent. Goed voor minimaal 3.500 mensen, aldus Siekman. "De kroegbazen hebben inmiddels een programma uitgewerkt met dj's en artiesten. Van 25 tot en met 27 februari is het feest."

Voor toegang moeten mensen wel een negatieve coronatest laten zien. "In de gesprekken met de gemeente hebben we ook gesproken over het bieden van voldoende testgelegenheden. Daar horen we morgen meer over."

Zwartemeer en Barger-Compascuum