Eerste kolibrievlinder van het jaar in Drenthe gezien

Sinds de jaarwisseling heeft de Vlinderstichting meerdere meldingen van kolibrievlinders ontvangen. Dat is bijzonder omdat deze vlinder overwintert in Zuid-Europa en normaal gesproken pas in het voorjaar in ons land aankomt. De eerste waarneming van het jaar was op maandag 7 januari in Assen.

Een bijzondere verschijning: de kolibrievlinder