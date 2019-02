CBR-wachttijden: 'Het riedeltje van het telefonische keuzemenu kan ik dromen'

Kuik kwam erachter dat zijn rijbewijs niet volledig was en hij een nieuwe moest. "Het was noodzakelijk, anders mocht ik als chauffeur niet eens de weg op." Hij dacht het snel te kunnen regelen. "Bij Kreeft Opleidingen in Hoogeveen ben ik medisch gekeurd, alles was goed. Ik verwachtte snel mijn nieuwe rijbewijs te kunnen ophalen."'Snel' bleek bijna vier maanden te worden. "Alles wat mis kon gaan, ging mis. Na diverse telefoontjes met het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, red.) bleek dat mijn medische keuring onvindbaar was. Ik stond niet in het systeem. Terwijl Kreeft mij kon aantonen de keuring wel degelijk verstuurd te hebben."Kuik komt dan terecht in een dagelijkse telefonische sessie met het keuzemenu van het CBR. "Ik kan het riedeltje wel dromen! Gelukkig had ik er tijd voor, want inmiddels zat ik al twee maanden thuis", zegt de chauffeur met gevoel voor ironie. "Uiteindelijk werden de telefonische wachttijden zo lang, dat je er standaard na vijf minuten uitgegooid werd. En dus begon het hele circus opnieuw."Uiteindelijk krijgt hij iemand van het CBR te spreken. "Het zou dan nog eens acht weken duren! Nou, toen heb ik gedreigd met mijn slaapzak bij ze voor de deur te komen liggen, net zolang tot ik mijn nieuwe rijbewijs zou krijgen."Kuik legt zijn probleem neer bij Lucas Kreeft, daar waar hij in het begin zijn keuring heeft ondergaan. "Lucas boorde uiteindelijk zijn eigen contacten aan bij het CBR. Toen was het gelukkig zo gepiept."Het CBR staat inmiddels onder verscherpt toezicht van Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur. Vooral de lange wachttijden bij het verwerken van de gezondheidsverklaringen zijn haar een doorn in het oog.Op de eigen website van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen staat te lezen:Lucas Kreeft uit Hoogeveen onderschrijft de problemen bij het CBR. "Ze zeggen dat het komt doordat de processen zijn gedigitaliseerd. Nu blijkt dat het allemaal veel complexer is geworden, in elk geval voor de klant. Dus dat proces deugt gewoon niet."Kreeft vindt het een gemis dat de medische afdeling in Assen is wegbezuinigd. "Alles zit nu in Rijswijk. Ik zou graag zien dat het CBR in Drenthe weer volledig opgetuigd wordt, dat zou de achterstanden sneller weghelpen. Bovendien is het ook goed voor de regionale economie", besluit Kreeft.Ook buschauffeurs in Drenthe zijn bekend met de wachttijden bij het CBR. Michel van der Mark van openbaar vervoerder Qbuzz laat weten dat ze een chauffeur hebben gehad die een dag moest thuiszitten omdat zijn rijbewijs niet op tijd kwam. "We zitten er bovenop. We sporen onze chauffeurs aan alles zes maanden van tevoren gaan regelen."Vrachtwagenchauffeur Fred Kuik uit Schoonebeek rijdt inmiddels weer. "Ik zit nu lekker in het buitenland!"