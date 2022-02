Djammen: Marieke Schenk droomt van het podium

Zoektocht

Marieke is pas net begonnen met serieus muziek maken, daardoor is ze zoekende welke kant het muzikaal op moet. "Als ik een melodie in mijn hoofd heb, dan probeer ik het meteen uit te werken. Vaak heb ik heel veel melodieën liggen, maar nog geen tekst. Dus ik ben vooral heel veel bezig met het schrijven. Dan komt er uiteindelijk wel een weg met je muzieksmaak. Zo ben ik dus mijn eigen muziekstijl aan het zoeken."

De liedjes die ze schrijft gaan over dingen die een jonge vrouw bezighoudt. Uiteraard is de liefde een belangrijk thema, maar ook vriendschappen. Het nummer 'Daughter of the Baker' is daar een voorbeeld van. "Ik heb het geschreven voor een vriendinnetje van mij", vertelt Marieke. Ze ontmoetten elkaar op school en het klikte meteen. "Zij heeft mijn coronaperiode juist leuk gemaakt en zij is de dochter van de bakker, dus dat vond ik wel een toepasselijke titel", glimlacht ze.

Plan B

De singer-songwriter studeert nu aan het hbo, maar dat is niet wat ze wil. "Ik heb een opleiding gekozen voor de veiligheid, voor als het niet lukt, maar ik merk gewoon dat ik daar niet blij van word. Dus ik wil gewoon gaan voor mijn A-keuze. Als dat mislukt doe ik daarna nog wel een studie van vier jaar. Maar ja, dat zie ik dan wel." Marieke zet alles op alles om een carrière op de planken te krijgen, ook als het even moeilijk wordt. "Ik ben er inmiddels wel achter gekomen dat het inderdaad niet vanzelf gaat. Maar ik ga er gewoon alles aan doen. Als het dan mislukt, dan heb ik er wel alles aan gedaan. Ik ga niet opgeven, want ik wil het heel graag."